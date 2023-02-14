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15:39, 14 февраля 2023Путешествия

Названы страны с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз россиянам

В АТОР заявили, что россиянам легче получить шенгенскую визу в Венгрию и Грецию

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали Венгрию и Грецию странами с самой простой процедурой выдачи россиянам шенгенских виз. Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 14 февраля.

Уточняется, что заявки на получение шенгена через венгерские и греческие визовые центры рассматриваются 17-20 рабочих дней. Однако турагенты рекомендуют подавать документы за месяц.

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В числе других стран, которые все еще принимают у российских граждан заявки на шенгенскую визу для туристических целей, значатся Австрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Словения, Швейцария и Португалия. При этом наиболее загруженная ситуация, как заявили в АТОР, наблюдается на пяти популярных европейских направлениях — Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция.

Туроператоры предупреждают о плотной записи на получение французского шенгена — подавать документы стоит за два месяца до поездки. С записью на получение визы в Италию проблем быть не должно, заключают представители отрасли. При этом страна часто выдает россиянам шенген на длительный срок. В испанских визовых центрах необходимо внимательно отслеживать свободные слоты для записи, чтобы не упустить их, рекомендуют специалисты.

Ранее российские туроператоры оценили опасность ботов, которых используют мошенники для покупки и перепродажи свободных слотов при получении визы. В визовом отделе туроператора BSI Group объяснили, что боты начали действовать на рынке еще до пандемии, однако не носили криминальный характер, а предназначались лишь для помощи людям.

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Зарина Дзагоева
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