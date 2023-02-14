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13:30, 14 февраля 2023Путешествия

В России оценили опасность мошеннических ботов при получении визы

Туроператоры России заявили, что мошеннические боты — привычное явление для визового рынка

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российские туроператоры оценили опасность ботов, которых используют мошенники для покупки и перепродажи свободных слотов при получении визы. Представители отрасли заявили, что это привычное явление, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в визовом отделе туроператора BSI Group объяснили, что боты начали действовать на рынке еще до пандемии, однако не несли криминальный характер, а предназначались лишь для помощи людям. В связи с этим турагенты воспринимают ситуацию без паники.

Более того, представители рынка усомнились в информации о происхождении ботов из даркнета, поскольку нет ничего незаконного в автоматизации процесса покупки свободных слотов на получение визы.

«Тот факт, что ботами могут в том числе пользоваться и какие-то недобросовестные люди или организации, никак не может говорить о том, что сам по себе этот распространенный инструмент — "нелегален", "мошеннический" и т.п. Не очень понятно, в чем же мошенничество», — отметили в другой туристической компании.

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Там объяснили, что на перепродаже чего-либо основана вся современная рыночная экономика. Туроператор также не смог понять, почему в СМИ считают ситуацию с ботами очень сложной.

Уточняется, что сейчас наибольшая активность ботов проявляется на направлении Франции, поскольку оно самое популярное. На тех направлениях, где много свободных мест, ботов нет, поскольку там сложнее создать дефицит предложения.

Ранее замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина рассказала, что боты повторяют задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки записаться в визовый центр самостоятельно. Купленные слоты впоследствии перепродаются на туристических форумах и сайтах объявлений. В частности, за запись во французские визовые центры просят от 7,5 тысячи рублей, в регионах цена составляет около 4 тысяч рублей.

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Зарина Дзагоева
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