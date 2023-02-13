Мошенники изобрели способ нажиться на российских туристах с помощью ботов

«Ъ»: мошенники используют ботов для бронирования свободных слотов на сайте визовых центров

Мошенники изобрели способ нажиться на российских туристах. Они используют ботов, которые бронируют все свободные слоты для записи на сайте визовых центров. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как рассказала замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, боты повторяют задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки записаться в визовый центр самостоятельно. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что дополнительная нагрузка от ботов накладывается на ограниченное количество доступных слотов, а также на возросший спрос на получение виз.