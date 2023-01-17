Раскрыты особенности оформления шенгена на фоне ужесточения правил въезда в ЕС
Российским туристам прекратили выдавать шенгенские визы на срок больше года, чаще всего их оформляют на период поездки. Особенности оформления шенгена на фоне ужесточения правил въезда в Евросоюз (ЕС) раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператоров.
По информации специалистов, на фоне введенных в отношении России санкций и визовых ограничений «было бы наивно ждать, что европейские консульства продолжат штамповать визы», как это было раньше.
«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но, пожалуй, самое неприятное — это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два и три года, и, тем более, пять лет можно забыть, — отметил представитель одного из отечественных туроператоров. — Хорошо, если оформят многократную визу на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история дадут только однократную визу под сроки поездки».
По словам экспертов, выявить логику консульств в вопросе сроков действия выдаваемых виз россиянам в настоящее время невозможно. «У человека в паспорте может быть несколько "длинных" шенгенских виз и хорошая визовая история. Но ему оформят новую визу лишь на полгода. У других может быть в прошлом две "коротких" визы, но они в итоге получат годовую мультивизу. Это сродни лотерее», — добавили они.
При этом туроператоры подчеркивают, что на получение шенгена в Москве потребуется в среднем до трех недель. Среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи «длинных» виз — Франция и Италия. Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы. Греческое консульство также выдает короткие и однократные визы.
Наиболее жесткие требования к оформлению виз предъявляют у Германии, Словении и Мальты — от россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку европейской страховой компании.
Ранее стало известно, что Швейцария вслед за ЕС перестанет выдавать визы владельцам новых российских паспортов, полученных в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что страна обязана следовать этому решению ЕС от 8 декабря 2022 года в связи с ее участием в Шенгенской зоне.