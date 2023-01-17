Раскрыты особенности оформления шенгена на фоне ужесточения правил въезда в ЕС

АТОР: россиянам прекратили выдавать шенгенские визы на срок больше года

Российским туристам прекратили выдавать шенгенские визы на срок больше года, чаще всего их оформляют на период поездки. Особенности оформления шенгена на фоне ужесточения правил въезда в Евросоюз (ЕС) раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператоров.

По информации специалистов, на фоне введенных в отношении России санкций и визовых ограничений «было бы наивно ждать, что европейские консульства продолжат штамповать визы», как это было раньше.

«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но, пожалуй, самое неприятное — это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два и три года, и, тем более, пять лет можно забыть, — отметил представитель одного из отечественных туроператоров. — Хорошо, если оформят многократную визу на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история дадут только однократную визу под сроки поездки».

По словам экспертов, выявить логику консульств в вопросе сроков действия выдаваемых виз россиянам в настоящее время невозможно. «У человека в паспорте может быть несколько "длинных" шенгенских виз и хорошая визовая история. Но ему оформят новую визу лишь на полгода. У других может быть в прошлом две "коротких" визы, но они в итоге получат годовую мультивизу. Это сродни лотерее», — добавили они.

При этом туроператоры подчеркивают, что на получение шенгена в Москве потребуется в среднем до трех недель. Среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи «длинных» виз — Франция и Италия. Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы. Греческое консульство также выдает короткие и однократные визы.

Наиболее жесткие требования к оформлению виз предъявляют у Германии, Словении и Мальты — от россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку европейской страховой компании.

Ранее стало известно, что Швейцария вслед за ЕС перестанет выдавать визы владельцам новых российских паспортов, полученных в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что страна обязана следовать этому решению ЕС от 8 декабря 2022 года в связи с ее участием в Шенгенской зоне.