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16:49, 11 января 2023Путешествия

Швейцария запретила выдачу шенгенских виз россиянам из ряда регионов

Швейцария перестанет выдавать шенген по выданным в новых регионах России паспортам

Фото: Daniel Bartschi / Globallookpress.com

Швейцария вслед за Европейским союзом (ЕС) перестанет выдавать визы владельцам новых российских паспортов, полученных в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. О запрете на выдачу шенгена россиянам из ряда регионов и стран говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета.

Местные власти отмечают, что Швейцария обязана следовать этому решению Евросоюза от 8 декабря 2022 года в связи с ее участием в Шенгенской зоне. «Исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые до этой даты уже были гражданами России, а также их потомкам и несовершеннолетним или недееспособным лицам», — поясняется в документе.

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В швейцарском правительстве подчеркивают, что подобное решение вступило в силу с момента его публикации.

Ранее в ноябре Европейский парламент проголосовал за запрет на оформление шенгенских виз россиянам по паспортам РФ, полученным в ряде новых регионов страны, а также в Абхазии и Южной Осетии.

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Фариза Бацазова
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