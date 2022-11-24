Европарламент запретит выдачу виз россиянам из ряда регионов и стран

Европаламент проголосовал за запрет на въезд по выданным в новых регионах паспортам России

Европейский парламент проголосовал за запрет на оформление шенгенских виз россиянам по паспортам РФ, полученным в ряде регионов страны, а также в Абхазии и Южной Осетии. За соответствующее предложение проголосовал 531 депутат, сообщает ТАСС.

«Никакие российские документы, выданные на территории, или лицам, проживающим в занятых Россией областях или территориях на Украине или на отколовшихся от Грузии территориях, не должны приниматься в качестве действительных документов, обеспечивающих выдачу визы и пересечение внешних границ», — указано в документе.

При этом в ЕП отметили необходимость сделать исключение в отношении россиян, у которых уже были паспорта к моменту начала выдачи данных документов на территориях ЛНР, ДНР, в Крыму, а также Абхазии и Южной Осетии.