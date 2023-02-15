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04:20, 15 февраля 2023Мир

Сейсмолог спрогнозировал землетрясения в Стамбуле

Сейсмолог Виноградов: в Стамбуле возможны землетрясения, но не такие сильные

Фото: Viktor Gritsuk / Globallookpress.com

В Стамбуле происходили и будут происходить землетрясения, так как город находится в сейсмически опасной зоне, заявил директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт спрогнозировал возможность землетрясений в Стамбуле. По его словам, если они будут, то не такой разрушительной силы, как те, которые случились на юго-востоке Турции в феврале. Ученый напомнил, что населенный пункт стоит на границе той же самой Анатолийской плиты. «Но вот как скоро произойдут эти землетрясения — это я не могу прокомментировать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших когда-либо зарегистрированных в мире с эпицентром на суше. Обычно наиболее сильные землетрясения происходят в океанах.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его назвали самым сильным с 1939 года.

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Марина Совина
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