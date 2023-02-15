На Украине рассказали о переговорах с МВФ под землей

Замглавы Нацбанка Украины Николайчук рассказал о переговорах с МВФ в подземном укрытии

Замглавы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук рассказал о переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении республике 1,4 миллиарда долларов экстренной финансовой помощи, предоставленной Киеву весной 2022 года. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

По его словам, в момент обсуждения сделки с МВФ по видеосвязи в Киеве объявили воздушную тревогу, а сотрудникам НБУ пришлось переместиться в подземное укрытие.

«Члены правления собрались перед ноутбуком в узком четырехметровом помещении и продолжили консультации. Думаю, команда МВФ была впечатлена», — отметил Николайчук.

О выделении Украине экстренной помощи в размере 1,4 миллиарда долларов МВФ объявил в марте 2022 года. Аналогичную сумму фонд выделял Киеву также в сентябре.