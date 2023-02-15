Лавров назвал новую внешнеполитическую цель России

Глава МИД Лавров назвал целью новой внешней политики России прекращение монополии Запада

Избавление от монополии Запада станет новой внешнеполитической целью Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые политические ориентиры, его слова приводит РИА Новости.

«В обновленной нашей внешнеполитической концепции речь пойдет уже о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, рамки должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств», — сказал он.

По его словам, противники пытаются пытаются помешать России, отбросить ее на десятилетия назад и сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и подготовки к распаду. При этом, отметил глава ведомства, западные страны стремятся любой ценой навязать свой диктат в международной политике, чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради собственной гегемонии.

Министр уточнил, что Запад прибегает к незаконным методам угроз, шантажа и прямому воровству для наказания тех стран, которые проводят самостоятельную национально ориентированную политику.

Ранее Лавров заявил, что западные страны поставили своей целью сделать Россию страной-изгоем. По его словам, Запад хочет не только разрушить экономику России, но и окружить страну санитарным кордоном.