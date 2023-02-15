Украинский посол назвал возможным визит Зеленского на саммит G7

Посол Украины в Токио Корсунский назвал возможным визит Зеленского на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит вопрос о визите в Хиросиму на саммит G7. Об этом заявил украинский посол в Токио Сергей Корсунский в интервью агентству Kyodo.

По его словам, если Япония, председательствуя в G7, направит приглашение Зеленскому на саммит «Большой семерки», чего пока не было сделано, то украинский президент может приехать в Хиросиму. Корсунский отметил, что визит главы государства станет «важной возможностью для Украины».

Ранее Япония запланировала дату проведения саммита G7. Как уточняется, его приурочат к первой годовщине с момента начала специальной военной операции России на Украине. Мероприятие состоится в онлайн-формате 24 февраля.

Также сообщалось, что власти Японии намерены пригласить Зеленского принять участие в саммите. Токио считает, что выступление главы Украины познакомит лидеров стран G7 с текущей ситуацией, пишет японская газета Nikkei Asia.