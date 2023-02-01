Япония запланировала дату саммита G7

Kyodo: Япония запланировала провести саммит G7 в онлайн-формате 24 февраля

Япония запланировала дату проведения саммита «Большой семерки» (G7), передает Kyodo.

Уточняется, что саммит приурочат к первой годовщине с момента начала специальной военной операции России на Украине. Мероприятие состоится в онлайн-формате 24 февраля.

Также сообщалось, что власти Японии намерены пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите.

Ранее страны G7 одобрили введение Европейским союзом потолка цен на российское дизельное топливо. Уточняется, что таким образом США и их партнеры хотят избежать серьезного скачка цен на рынке.