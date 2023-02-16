Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:00, 16 февраля 2023Наука и техника

Россия представит «Триумф» и «Антей-4000» на выставке в ОАЭ

«Рособоронэкспорт»: ЗРС С-400 «Триумф» и «Антей-4000» покажут на IDEX-2023 в Абу-Даби

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Россия представит зенитные ракетные системы (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф» и «Антей-4000» на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в компании «Рособоронэкспорт».

«Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в Абу-Даби представит ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф", "Антей-4000", ЗРС (ЗРК) средней дальности С-350Е "Витязь", "Викинг" и ЗРК малой дальности "Тор" различных модификаций», — говорится в сообщении.

Кроме того, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») покажет на выставке зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М» и переносной зенитный ракетный комплекс «Верба».

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

Ранее в феврале представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщил, что экспортная версия ЗРС «Витязь» сможет работать с иностранными системами противовоздушной обороны.

В том же месяце британское издание The Spectator писало, что западные страны не желают поставлять Киеву истребители F-16, поскольку опасаются российских ЗРС С-400 «Триумф».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило об освобождении 101 солдата из украинского плена
Проигравшая Собчак в суде участница ПМЭФ подаст новый иск
Суд оставил в силе приговор отказавшемуся отправиться в зону СВО военному
Путин созвонился с президентом Узбекистана
США смогли значительно нарастить поставки СПГ
В российском городе очевидцы заметили гуляющего в холод полуголого ребенка
Стилист Лисовец назвал самый актуальный принт сезона
Украина аннулировала гражданство пятерым архиереям УПЦ
Обмен пленными с Украиной попал на видео
Россиянам назвали недорогие места для путешествий на 23 февраля внутри страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.