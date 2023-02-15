Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:47, 15 февраля 2023Наука и техника

Названы особенности экспортной версии ЗРС «Витязь»

Экспортная версия ЗРС «Витязь» сможет работать с иностранными системами ПВО

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Экспортная версия российской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Витязь» сможет работать с иностранными системами противовоздушной обороны (ПВО). Особенности системы назвал представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей», передает ТАСС.

«"Витязь" — достаточно гибкая система. Мы предлагаем заказчику интеграцию в его систему обороны. Если заказчик нам выскажет пожелания, куда бы он хотел интегрировать систему, например, в ранее существующие системы российской разработки, то это сделать проще — минимум работы. В иностранные — тоже возможно», — сказал он на международной выставке Aero India 2023.

ЗРС средней дальности С-350 «Витязь» предназначена для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. В состав комплекса входит пункт боевого управления, многофункциональная радиолокационная станция и самоходная пусковая установка, которая несет 12 ракет.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

Ранее в пресс-службе концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщили, что на Aero India 2023 покажут ЗРС большой дальности С-400 «Триумф» и С-350Е «Витязь», которая может работать автономно или в составе системы ПВО заказчика.

В апреле 2022 года издание The National Interest писало, что «Витязь» может поражать цели в радиусе 60 километров на высоте до 30 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Европа накопила слишком много газа
Врач перечислил запахи людей с различными болезнями
Названа причина расставания Саакашвили с возлюбленной из Верховной Рады Украины
Овечкин обратился к фанатам после сообщения о смерти отца
Путин высказался о цифровом паспорте
Назван обладатель самого крупного лотерейного выигрыша в истории
Блогерша раскрыла правильный порядок развешивания одежды для ее быстрой сушки
В окружении Костомарова назвали его состояние крайне нестабильным
НАТО передаст Украине танков на несколько бригад
Названы особенности экспортной версии ЗРС «Витязь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.