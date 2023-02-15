Названы особенности экспортной версии ЗРС «Витязь»

Экспортная версия ЗРС «Витязь» сможет работать с иностранными системами ПВО

Экспортная версия российской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Витязь» сможет работать с иностранными системами противовоздушной обороны (ПВО). Особенности системы назвал представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей», передает ТАСС.

«"Витязь" — достаточно гибкая система. Мы предлагаем заказчику интеграцию в его систему обороны. Если заказчик нам выскажет пожелания, куда бы он хотел интегрировать систему, например, в ранее существующие системы российской разработки, то это сделать проще — минимум работы. В иностранные — тоже возможно», — сказал он на международной выставке Aero India 2023.

ЗРС средней дальности С-350 «Витязь» предназначена для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. В состав комплекса входит пункт боевого управления, многофункциональная радиолокационная станция и самоходная пусковая установка, которая несет 12 ракет.

Ранее в пресс-службе концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщили, что на Aero India 2023 покажут ЗРС большой дальности С-400 «Триумф» и С-350Е «Витязь», которая может работать автономно или в составе системы ПВО заказчика.

В апреле 2022 года издание The National Interest писало, что «Витязь» может поражать цели в радиусе 60 километров на высоте до 30 километров.