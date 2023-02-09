«Алмаз-Антей» покажет в Индии «Триумф» и «Витязь»

«Алмаз-Антей» покажет ЗРС «Триумф» и «Витязь» на авиасалоне Aero India

Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» покажет зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» и С-350Е «Витязь» на международном авиасалоне Aero India 2023. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

Отмечается, что система большой дальности С-400 предназначена для защиты от ударов авиации, крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет в условиях боевого и радиолокационного противодействия. ЗРС средней дальности «Витязь» разработана для обороны объектов от массированных ударов различными типами средств воздушного нападения. С-350Е может работать автономно или в составе системы противовоздушной обороны заказчика.

Также в Индии покажут зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Тор-М2К», «Тор-М2Э», «Тор-Э2», автономный боевой модуль ЗРК «Тор-М2КМ» на индийском шасси TATA и боевую машину стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО(Э)». Кроме того, «Алмаз-Антей» предоставит информацию о передвижном комплекте ремонтно-диагностического оборудования «Редиком» и универсальном мишенно-тренировочном комплексе (УМТК) «Адъютант».

В октябре 2022 года стало известно, что «Алмаз-Антей» приступил к серийному производству квадрокоптеров для гражданского рынка на Обуховском заводе.

В том же месяце генеральный директор и генеральный конструктор компании «Аэрокон» Владимир Малышев рассказал о создании новой мишени для УМТК «Адъютант», которая сможет имитировать полет ракет Harpoon.