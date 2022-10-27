«Алмаз-Антей» начал серийное производство беспилотников

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал серийное производство БПЛА для гражданского рынка

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» приступил к серийному производству квадрокоптеров для гражданского рынка. До конца 2022 года планируется выпустить тысячу беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет РИА Новости.

«Серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО "Алмаз-Антей" — Обуховского завода. Первые 400 изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около 1000 беспилотников», — сказали в концерне.

Отмечается, что проект разрабатывали в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Продажи БПЛА могут начать до конца года, а предварительная стоимость комплекта будет «значительно ниже представленных на рынке зарубежных аналогов».

В БПЛА используются российские материалы, дроны отличаются высокой прочностью и могут использоваться при отрицательных температурах и сильном ветре. Комплект поставляют в водонепроницаемом кейсе. В него входит беспилотник, два аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильные устройства, запасные лопасти и ключ для их установки, а также соединительные кабели и зарядное устройство.

В пресс-службе отметили, что уже начата работа по совершенствованию беспилотников. «В 2023 году запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА данного типа», — добавили в компании.

В августе стало известно, что «Алмаз-Антей» начал опытное производство нескольких типов многофункциональных беспилотников.