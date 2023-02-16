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09:17, 16 февраля 2023Мир

Госсекретарь США Блинкен посетит Турцию на фоне землетрясения

Госсекретарь США Блинкен посетит Турцию в рамках гумпомощи в связи с землетрясением

Фото: NASA / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Турцию в рамках гумпомощи, оказываемой Вашингтоном, в связи с разрушительным землетрясением. Об этом сообщает Bloomberg.

Ведущий дипломат США 19 февраля посетит авиабазу Инджирлик, которая служит центром оказания гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Он встретится с высшим турецким руководством в Анкаре, чтобы обсудить поддержку США после землетрясения, «а также пути дальнейшего укрепления нашего партнерства [с Турцией] как с ценным союзником по НАТО».

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Блинкен отправится в Турцию из Германии, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и встретится с главным дипломатом КНР Ван И. После этого он отправится в Грецию для встречи с высшим руководством страны.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр.

14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, называя сроки завершения спасательных операций после землетрясений в стране, пообещал, что они будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не извлекут из-под завалов последнего выжившего человека.

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Анжелика Бережная
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