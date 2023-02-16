Стало известно отношение семейных россиян к общему бюджету

РИА: больше половины российских пар предпочли общий бюджет

Больше половины российских пар ведут совместный бюджет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

По итогам исследования, которое проводилось в феврале, аналитики выяснили, что 62 процента семей предпочитают вести общий бюджет. При этом 19 из них оставляют себе часть зарплаты на личные расходы. О ведении раздельного бюджета заявили лишь восемь процентов.

При этом в городах-миллионниках количество пар, которые ведут общий бюджет, выше. Их наибольшее число отмечено в Волгограде и Омске, наименьшее — в Нижнем Новгороде.

59 процентов опрошенных ответили, что точно знают, когда придут аванс или зарплата, и с нетерпением ждут этих дней, 24 процента знают, но не ждут, и лишь 11 процентов признались, что точно не знают, когда происходят эти выплаты.

В исследовании приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

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