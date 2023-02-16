Депутат Бутина: Россия исходила из добрых намерений при заключении Минских соглашений

Россия при подписании Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе исходила из добрых намерений, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, в чем состоял интерес Москвы при заключении документа.

«Я исхожу из того, что руководство нашей страны в осуществлении каких-либо переговоров трезво оценивает обстановку, но при этом естественно рассчитывает на верность данному слову со стороны наших иностранных партнеров. Я полагаю, что мы исходим из добрых намерений везде и всегда», — сказала депутат.

Экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову сообщил, что при работе над Минскими соглашениями изначально не исходил из того, что они должны быть выполнены.

Комментируя его позицию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России изначально не было пессимизма от переговоров по Минским соглашениям — Москва надеялась, что они приведут к урегулированию. Позже он отметил, что переговоры по Минским соглашениям были камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы.

Роль Владислава Суркова в заключении Минских соглашений Владислав Сурков в сентябре 2013 года стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его непосредственном участии были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) Минские соглашения. После 2014-го года Сурков занимался вопросами взаимоотношений с Киевом и урегулирования конфликта в Донбассе. Должность помощника президента Сурков оставил в феврале 2020 года.

Минские соглашения были приняты Трехсторонней контактной группой. В нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Первыми подписанными документами в сентябре 2014 года стали протокол и меморандум. В 2015 году был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений из 13 пунктов, известный как «Минск-2». Подписание документа состоялось после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с украинской армией.

Соглашение предусматривало прекращение огня, отвод войск от линии соприкосновения, запрет на использование тяжелых вооружений. Украинская сторона должна была принять закон об особом статусе ДНР и ЛНР, а также внести изменения в конституцию.