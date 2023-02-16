В Кремле назвали переговоры по Минским соглашениям камуфляжем для Киева

Пресс-секретарь Песков: переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для Киева

Переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента России, комментируя заявление Владислава Суркова, отметил, что в Кремле не испытывали пессимизма в ходе подготовки Минских соглашений.

Накануне Сурков в интервью политтехнологу Алексею Чеснакову отметил, что работал над Минскими соглашениями исходя из того, что они не будут выполнены.

Владислав Сурков в сентябре 2013 года стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его непосредственном участии были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) Минские соглашения. После 2014-го Сурков занимался вопросами взаимоотношений с Киевом и урегулирования конфликта в Донбассе. Должность помощника президента Сурков оставил в феврале 2020 года.