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12:41, 16 февраля 2023Россия

В Кремле назвали переговоры по Минским соглашениям камуфляжем для Киева

Пресс-секретарь Песков: переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для Киева

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента России, комментируя заявление Владислава Суркова, отметил, что в Кремле не испытывали пессимизма в ходе подготовки Минских соглашений.

Накануне Сурков в интервью политтехнологу Алексею Чеснакову отметил, что работал над Минскими соглашениями исходя из того, что они не будут выполнены.

Владислав Сурков в сентябре 2013 года стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его непосредственном участии были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) Минские соглашения. После 2014-го Сурков занимался вопросами взаимоотношений с Киевом и урегулирования конфликта в Донбассе. Должность помощника президента Сурков оставил в феврале 2020 года.

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Анна Щербакова
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