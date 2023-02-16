Во Франции заявили о приверженности ЕС дальнейшей помощи Украине

Премьер-министр Франции Борн: ЕС продолжит оказывать Украине значительную помощь

Европейский союз (ЕС) будет и дальше оказывать Киеву значительную помощь как в военной, так и в прочих сферах. Приверженность этому подтвердила премьер-министр Франции Элизабет Борн, ее слова приводит РИА Новости.

«Европа показала свое единство по отношению к ситуации на Украине и поддерживала ее. Помощь Евросоюза Украине была и останется значительной в военном, экономическом, финансовом и гуманитарном плане», — пообещала она оказывать содействие Киеву.

В ходе пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Борн также указала, что ЕС в данный момент работает над десятым пакетом антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что послы Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за предложения запретить импорт синтетического каучука. Так, против ограничений выступают Италия и Германия, в то же время Польша их поддерживает.

15 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил вести переговоры по Украине и одновременно снабжать ее оружием. По его мнению, военная помощь нисколько не противоречит дипломатическому пути.