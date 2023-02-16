Хлоя Морец решила избавиться от дома в США

Актриса Хлоя Морец выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за 5,99 миллиона долларов

Актриса Хлоя Морец решила избавиться от особняка в США. Об этом сообщает Dirt.

Трехэтажный объект 1998 года постройки, выставленный на продажу, расположен в лос-анджелесском районе Студио-Сити. За его покупку звезда попросила 5,99 миллиона долларов (около 448,1 миллиона рублей). Сама актриса приобрела дом в 2016 году за 3,4 миллиона долларов.

В объекте площадью 623,8 квадратного метра шесть спален, пять ванных комнат, а также дополнительный санузел. Кроме того, в нем обустроены гостиная с камином, кухня, зона для приема пищи, домашний кинотеатр и три гардеробных. На территории смогут проживать не только хозяева, но и гости или персонал, для которых предназначены отдельные помещения.

На участке размером 0,22 гектара растет много деревьев. На нем также находятся несколько внутренних двориков, бассейн, гриль-установка и камин.

В декабре стало известно о том, что дом в Студио-Сити купила американская актриса Шарлиз Терон. Звезда заплатила за объект площадью практически в 186 «квадратов» 2,64 миллиона долларов — на 350 тысяч долларов больше изначальной стоимости.