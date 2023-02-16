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02:17, 16 февраля 2023Мир

Байден пообещал не допустить дефолта в США

Президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления страной дефолта

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления страной дефолта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, объявление дефолта станет для страны катастрофой. Чтобы избежать такого исхода, Конгресс должен одобрить повышение потолка государственного долга без каких-либо условий.

При этом Байден указал, что государственный долг США копился в течение 200 лет. Сейчас он составляет 31,4 триллиона долларов.

15 февраля бюджетное управление конгресса предупредило, что США могут столкнуться с дефолтом уже в июле-сентябре 2023 года. Это произойдет, если не будут повышены лимиты госдолга. Администрация Байдена призвала законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие.

В январе республиканцы в конгрессе США предложили отказаться от привязки уровня госдолга страны к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти на соотношение долга к ВВП. По словам законотворца Брайана Фитцпатрика, если в 2008 году госдолг США составлял около 40 процентов от ВВП страны, то в этом — уже 125 процентов.

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Марина Совина
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