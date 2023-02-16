В Virgin Orbit уточнили обстоятельства провального запуска LauncherOne

Virgin Orbit: в ходе провального запуска в двигатель LauncherOne поступало мало топлива

В ходе последнего провального запуска в двигатель ракеты LauncherOne поступало недостаточно топлива. Об этом со ссылкой на компанию Virgin Orbit сообщает SpaceNews.

Генеральный директор компании Дэн Харт уточнил, что топливный фильтр двигателя NewtonFour второй ступени ракеты оказался смещенным, в результате чего в силовой агрегат поступало мало топлива. В свою очередь это привело к тому, что NewtonFour стал работать при повышенной температуре, в результате чего ряд элементов двигателя вышел из строя.

В Virgin Orbit отметили, что расследование причин случившегося продолжается.

В феврале Харт заявил, что причиной провального пуска ракеты LauncherOne, состоявшегося в январе, стала недорогая деталь.

Неудачный пуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании, произошел 9 января.