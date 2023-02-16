Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 16 февраля 2023Наука и техника

В Virgin Orbit уточнили обстоятельства провального запуска LauncherOne

Virgin Orbit: в ходе провального запуска в двигатель LauncherOne поступало мало топлива

Фото: Gene Blevins / Reuters

В ходе последнего провального запуска в двигатель ракеты LauncherOne поступало недостаточно топлива. Об этом со ссылкой на компанию Virgin Orbit сообщает SpaceNews.

Генеральный директор компании Дэн Харт уточнил, что топливный фильтр двигателя NewtonFour второй ступени ракеты оказался смещенным, в результате чего в силовой агрегат поступало мало топлива. В свою очередь это привело к тому, что NewtonFour стал работать при повышенной температуре, в результате чего ряд элементов двигателя вышел из строя.

В Virgin Orbit отметили, что расследование причин случившегося продолжается.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

В феврале Харт заявил, что причиной провального пуска ракеты LauncherOne, состоявшегося в январе, стала недорогая деталь.

Неудачный пуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании, произошел 9 января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о негативном отношении США к попыткам Украины вернуть Крым
Посольство РФ сочло подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма
В Virgin Orbit уточнили обстоятельства провального запуска LauncherOne
Командир танка ВС России рассказал об атаках на запорожском направлении
Врач рассказал о связи ночных кошмаров с неизлечимой болезнью
Госдеп отверг обвинения в диктате над мировым сообществом
Названо историческое преимущество России над Францией в Африке
На базе разрушенного вокзала Мариуполя построят современный терминал
Блинкен назвал планы Украины на Крым красной линией для России
Спасенный из пещеры в Таиланде мальчик умер в Великобритании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.