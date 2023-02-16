Певица Пинк раскрыла секрет похудения после серьезных проблем со здоровьем

Диета Куши и медитации помогли певице Пинк похудеть после серьезных проблем со здоровьем

Американская певица Пинк призналась, что сбросить вес после перенесенной операции на позвоночнике и замены тазобедренного сустава ей помогли отдых, диета Куши и медитации. Свой секрет похудения она раскрыла в интервью изданию Women’s Health.

43-летняя исполнительница заявила, что из-за смерти отца и серьезных проблем со здоровьем сильно поправилась и никак не могла похудеть, несмотря на ежедневные занятия спортом и правильное питание.

Скорее всего, я была в легкой депрессии из-за всех потерь и никакими силами не могла сбросить вес. Тренировалась по три часа в день, питалась «чистой» едой, с метаболизмом все было в порядке, — но ничего не получалось Пинк певица

По словам Пинк, она была измотана, в том числе и потому, что три года даже на сутки не оставалась одна, без детей и семьи. Восстановиться ментально и вернуться в форму ей помог отдых.

Певица на две недели уехала в велнес-центр в Испании, где ее посадили на макробиотическую диету Куши, при которой рацион состоит из овощей, круп, фруктов и бобовых. Она также призналась, что впервые за 11 лет спала в постели одна и наконец смогла посвятить время медитациям, ведению дневника и переживанию горя.

Ранее Пинк оправдалась за фотографию детей, бегающих вдоль мемориала жертвам Холокоста. Большинство подписчиков поддержали ее и посчитали, что она правильно поступила.