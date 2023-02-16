Лыжница сравнила размер призовых на российских и белорусских турнирах

Лыжница Королева заявила, что на белорусских турнирах платят в разы меньше, чем в России

Белорусская лыжница Анна Королева рассказала о выступлениях в Кубке России. Об этом сообщает Sport24.

Спортсменка поблагодарила Федерацию лыжных гонок России за призовые и сравнила их размер с выплатами на белорусских турнирах. «Дома платят в разы меньше, что сопоставимо с конкуренцией. У нас по сто человек в группе, как в России, не бежит», — сказала Королева.

В нынешнем сезоне Королева трижды попадала в десятку сильнейших на стартах в рамках Кубка России. Ее высшим достижением является четвертое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Сыктывкаре.

1 марта 2022 года Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских и белорусских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.