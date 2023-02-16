Российскую РЛС наблюдения за космическими объектами представят в Абу-Даби

«Рособоронэкспорт»: РЛС наблюдения за космическими объектами «Сула» представят в Абу-Даби

Российскую радиолокационную станцию (РЛС) наблюдения за космическими объектами «Сула» представят на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в компании «Рособоронэкспорт», передает ТАСС.

«На IDEX 2023 выставляются радиолокационные станции различного назначения, среди которых уникальные разработки российских конструкторов: РЛС наблюдения за космическими объектами "Сула", РЛС средних и больших высот "Гамма-ДЕ", маловысотная РЛС "Каста-2Е2"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Сула» позволяет отслеживать космический мусор и другие объекты на орбите на дальности до шести тысяч километров. РЛС отличается компактным антенным полотном и секционно-модульной архитектурой. Это позволяет в сжатые сроки развернуть станцию на местности и перемещать РЛС железнодорожным транспортом.

Также на выставке представят РЛС П-18-2 «Прима», которая способна обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, включая стелс-самолеты.

В августе 2022 года гендиректор Центрального НИИ машиностроения Сергей Коблов сообщил, что создаваемая в России система комплексного мониторинга состояния околоземного космического пространства «Млечный путь» будет эффективнее действующей автоматизированной системы по предупреждению опасных ситуаций в космосе.