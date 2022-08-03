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Раскрыта эффективность российского «Млечного пути»

Гендиректор ЦНИИмаша Коблов: система «Млечный путь» будет эффективнее АСПОС ОКП

Фото: «Роскосмос»

Создаваемая в России система комплексного мониторинга состояния околоземного космического пространства (ОКП) «Млечный путь» будет эффективнее действующей автоматизированной системы по предупреждению опасных ситуаций (АСПОС) в космосе. Об этом «Известиям» сообщил гендиректор Центрального НИИ машиностроения Сергей Коблов.

По его словам, «Млечный путь» должен обеспечить устойчивый контроль за местонахождением и состоянием техногенных космических объектов размером 5–7 сантиметров на высотах до 2,5 тысячи километров, размером 10–15 сантиметров на высотах 2,5–45 тысячи километров и размером от 0,5–1 метра на высотах более 45 тысячи километров.

Для сравнения, АСПОС ОКП позволяет наблюдать за примерно 11 тысячами космических объектов размером 25–30 сантиметров на орбитах с высотами более 3 тысяч километров. «В низкоорбитальной области технические возможности системы ограничены и обеспечивают лишь эпизодическое получение измерительной информации по небольшому количеству космических объектов размером 15–20 сантиметров», — раскрыл имеющиеся данные гендиректор.

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Коблов добавил, что с точки зрения техники отличие «Млечного пути» от АСПОС ОКП будет заключаться в увеличении количества наземных станций и космических аппаратов.

Согласно исследованию, опубликованному в июле в журнале Nature Astronomy, вероятность смерти от падения космического мусора составит до 10 процентов в течение ближайших 10 лет.

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Иван Потапов
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