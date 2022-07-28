Подсчитана вероятность смерти от падения космического мусора

Nature: смертоносность космического мусора через 10 лет приблизится к 10 процентам

Вероятность смерти от падения космического мусора составит до 10 процентов в течение ближайших 10 лет. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

По оценкам ученых, в ближайшие 10 лет вероятность смерти от падения космического мусора резко вырастет. Это связано с тем, что правительства и космические агентства станут чаще запускать ракеты, спутники и другие аппараты. По оценкам специалистов Университета Британской Колумбии (UBC), в ближайшее десятилетие космический мусор с вероятностью 6-10 процентов станет причиной смерти по крайней мере одного человека.

Для рассчетов инженеры использовали математическое моделирование наклонов и орбит частей ракет в космосе и плотность населения под ними, а также спутниковые данные за последние 30 лет. Авторы отметили, что обломки от ракет или спутников будут приземляться не там, откуда были запущены. Так, инцидент, скорее всего, произойдет в южном, а не в северном полушарии.

Выяснилось, что фрагменты космического мусора приземляются примерно в три раза чаще на широте Джакарты в Индонезии, Дакки в Бангладеш или Лагоса в Нигерии, чем в Нью-Йорке, Пекине или Москве. Также рассчеты показали, что на сегодняшний день вероятность того, что космический мусор может нанести ущерб человеку, считается незначительной.

По словам авторов исследования, ежегодно космический мусор в огромном количестве попадает на Землю — около 40 тысяч тонн остаются в виде микроскопических частиц на планете.

В начале июля стало известно, что российский оптико-электронный комплекс обнаружения космического мусора, расположенный в ЮАР, введут в строй осенью. Специалисты из Южно-Африканской Республики доставили оборудование и выполнили монтажно-наладочные работы комплекса.