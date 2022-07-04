В ЮАР введут в строй российский комплекс обнаружения космического мусора

В ЮАР осенью введут в эксплуатацию российский комплекс обнаружения космического мусора

Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космического мусора, расположенный в ЮАР, введут в строй осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП).

«Ввод в эксплуатацию планируется до 30 сентября 2022 года», — ответили в НПК СПП на соответствующий вопрос. В пресс-службе добавили, что в ЮАР доставили оборудование и выполнили монтажно-наладочные работы комплекса.

Станция предназначена для автоматического обнаружения космического мусора и аппаратов на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Устройство обеспечит автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тысяч километров. НПК СПП подписала контракт с Южноафриканским национальным космическим агентством на размещение комплекса в июле 2021 года.

В июне издание Business Insider сообщило, что марсоход Perseverance обнаружил остатки человеческого мусора в кратере Езеро на Марсе.

В апреле в «Роскосмосе» заявили, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-18» поможет Международной космической станции уклониться от столкновения с космическим мусором.