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МКС уклонится от космического мусора

«Роскосмос» сообщил об уклонении МКС от космического мусора с помощью «Прогресса»

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-18» поможет Международной космической станции (МКС) уклониться от столкновения с космическим мусором в субботу, 23 апреля. Об этом «Роскосмос» сообщил в Telegram.

Там пояснили, что двигатели корабля будут включены в 16:25 мск и придадут станции импульс в 1 метр в секунду, что позволит увеличить ее высоту на 1,8 километра. «После проведения маневра минимальная высота станции составит 413,91 километра, максимальная — 437,54», — указано в посте.

Отмечается, что в среднем коррекции орбиты станции проводятся 11 раз в год — они нужны в том числе для уклонения от космического мусора.

24 февраля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Россией по МКС. По его словам, такое решение грозит неконтролируемым сходом станции с орбиты и падением на США, Канаду, Индию или Китай. Он подчеркнул, что именно двигатели российских грузовых кораблей «Прогресс МС» корректируют орбиту МКС, а также защищают ее от опасного сближения с космическим мусором.

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Варвара Кошечкина
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