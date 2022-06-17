Марсоход Perseverance нашел в марсианском кратере остатки человеческого мусора

Марсоход Perseverance наткнулся в кратере Езеро на Марсе на остатки человеческого мусора

Марсоход Perseverance в ходе исследования поверхности марсианского кратера Езеро на наличие признаков жизни нашел мусор, оставленный человеческой цивилизацией. Об этом сообщает издание Business Insider.

Как уточняется, команда Perseverance обнаружила на полученных кадрах что-то похожее на термоодеяло, которое используется для защиты марсохода в экстремальных условиях во время приземления. Однако это место находилось примерно в двух километрах от точки посадки. На данный момент ученые не знают, как мусор туда попал. Предполагается, что его принесло туда ветром.

В апреле 2022 года российский грузовой корабль «Прогресс МС-18» помог Международной космической станции (МКС) избежать столкновения с космическим мусором. С помощью двигателей корабля станции придали импульс около 1 метра в секунду, что позволило увеличить ее высоту на 1,8 километра.