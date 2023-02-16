В новом тизере ремейка «Русалочки» появились принц Эрик и Урсула

В тизере ремейка «Русалочки» с Холли Бейли в главной роли появились принц Эрик и Урсула

Студия Disney опубликовала новый тизер ремейка анимационного фильма «Русалочка». Ролик появился на YouTube-канале компании.

В видеоролике помимо главной героини, роль которой исполнила актриса Холли Бейли, появились принц Эрик (его сыграл Джона Хауэр-Кинг) и ведьма Урсула (Мелисса Маккарти). Помимо них, в съемках проекта приняли участие Дэвид Диггс, Хавьер Бардем, Джуд Акувидике и Нома Думезвени.

Режиссером картины выступил Роб Маршалл, ранее работавший над фильмами «Чикаго» и «Мемуары гейши».

В широкий прокат ремейк «Русалочки» выйдет 26 мая этого года.

О том, что Холли Бэйли исполнит главную роль в картине, стало известно в начале июля 2019 года. Ее кандидатура была раскритикована некоторыми зрителями.

В конце декабря прошлого года режиссер фильма прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную роль.

Ранее стало известно, что фильмы и анимационные проекты студии Disney исчезнут с российских видеосервисов в марте 2023 года.