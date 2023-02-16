В новом тизере ремейка «Русалочки» появились принц Эрик и Урсула
Студия Disney опубликовала новый тизер ремейка анимационного фильма «Русалочка». Ролик появился на YouTube-канале компании.
В видеоролике помимо главной героини, роль которой исполнила актриса Холли Бейли, появились принц Эрик (его сыграл Джона Хауэр-Кинг) и ведьма Урсула (Мелисса Маккарти). Помимо них, в съемках проекта приняли участие Дэвид Диггс, Хавьер Бардем, Джуд Акувидике и Нома Думезвени.
Режиссером картины выступил Роб Маршалл, ранее работавший над фильмами «Чикаго» и «Мемуары гейши».
В широкий прокат ремейк «Русалочки» выйдет 26 мая этого года.
О том, что Холли Бэйли исполнит главную роль в картине, стало известно в начале июля 2019 года. Ее кандидатура была раскритикована некоторыми зрителями.
В конце декабря прошлого года режиссер фильма прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную роль.
Ранее стало известно, что фильмы и анимационные проекты студии Disney исчезнут с российских видеосервисов в марте 2023 года.