Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
05:21, 25 декабря 2022Культура

Режиссер «Русалочки» прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную роль

Роб Маршалл заявил, что у него не было цели выбрать на роль Русалочки темнокожую актрису
Роб Маршалл

Роб Маршалл . Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Режиссер «Русалочки» Роб Маршалл в беседе с Entertainment Weekly прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную роль.

По словам Маршалла, у создателей не было цели выбрать на роль именно темнокожую актрису. Он отметил, что кастинг проходили представительницы разных рас и национальностей. Режиссер добавил, что Холли Бейли лучше всего вписалась в роль Русалочки.

Кроме того, важным моментом и стало то, что Маршалл захотел усилить в кинокартине музыкальную составляющую, в связи с чем режиссер искал актрису с хорошими вокальными данными.

О том, что Бэйли исполнит главную роль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка», стало известно в начале июля. Ее кандидатура была раскритикована некоторыми зрителями. Они заявили, что замена белокожего персонажа на темнокожего — якобы «блэквошинг» (антоним термина «вайтвошинг», подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств). Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
Российские разведчики нанесли удар по ВСУ на Купянском направлении
Режиссер «Русалочки» прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную роль
В США признали ошибки в течение 30 лет по всем ключевым глобальным вопросам
Доктор Абакумов назвал лучшее «лекарство» от давления
В США из-за снежной бури погибли 23 человека
В Киеве возмутились сравнением Зеленского с управляющим стриптиз-клуба
Нейросеть создала прототип «советского айфона»
Ученые выявили признаки щедрого мужчины
Популярный iPhone подешевел в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.