Проекты Disney исчезнут с российских видеосервисов в марте 2023 года

Фильмы и сериалы студии Disney исчезнут с российских видеосервисов в марте 2023 года

Фильмы и анимационные проекты студии Disney исчезнут с российских видеосервисов в марте 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на слова четырех топ-менеджеров сервисов, а также собеседника издания.

Сейчас картины доступны на таких платформах, как «Кинопоиск», «Иви» и Okko, однако сообщается, что киностудия не планирует продлевать контракты с сервисами, срок которых закончится в марте этого года. Представители платформ и российского офиса Disney отказались от комментариев.

В декабре прошлого года стало известно, что канал Disney прекратит вещание в России. Решения объяснили вводом антироссийских санкций и изъятием прав на показ в России мультфильмов и сериалов.

Ранее компания The Walt Disney объявила, что работает над продолжением самых популярных мультфильмов, а именно «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса».