Обнаружен самый большой в Йоркшире след динозавра

PYGS: выявлен самый большой в Йоркшире след динозавра

Археолог Мари Вудс случайно обнаружила самый большой из когда-либо найденных в Йоркшире след динозавра. Результаты работы описаны в журнале Proceedings of the Yorkshire Geological Society (PYGS).

Как уточняется, размер находки достигает практически одного метра. Его оставил гигантский плотоядный теропод времен юрского периода. Вероятнее всего, след был оставлен, когда динозавр отдыхал или присел на корточки около 166 миллионов лет назад. Тип отпечатка, учитывая его возраст, позволяет предположить, что он был оставлен динозавром, похожим на мегалозавра, с высотой бедра от 2,5 до 3 метров.

Выявить отпечаток из трех пальцев Вудс удалось в апреле 2021 года во время прогулки по побережью. После чего она сообщила об этом палеонтологу из Манчестерского университета. Команда специалистов аккуратно извлекла находку для последующего анализа и сохранения в музее и галерее Скарборо. После завершения консервации она будет выставлена на всеобщее обозрение.

Побережье Йоркшира известно тем, что на нем обнаружены тысячи следов динозавров. Это популярное место для профессиональных палеонтологов и любителей.

Ранее сотрудники Университета Саутгемптона (Великобритания) и Университета штата Огайо (США) воссоздали мозг и внутреннее ухо двух спинозавров, что позволило выявить новые подробности о взаимодействии этих динозавров с окружающей средой.