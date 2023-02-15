Реконструирован мозг двух спинозаврид

Journal of Anatomy: реконструирован мозг барионикса и цератозухопса

Палеонтологи Университета Саутгемптона (Великобритания) и Университета штата Огайо (США) реконструировали мозг и внутреннее ухо двух спинозавров, что раскрыло новые подробности о том, как эти хищные динозавры взаимодействовали с окружающей средой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Anatomy.

Исследователи сканировали окаменелости двух спинозаврид — барионикса из Суррея и цератозухопса с острова Уайт, — живших 125 миллионов лет назад. Они реконструировали мягкие ткани мозга обоих ящеров и обнаружили, что обонятельные луковицы не были особо развиты, а слух был адаптирован к низкочастотным звукам. Те части мозга, что отвечали за поддержание положения головы и фиксации взгляда не добыче, возможно, были менее развиты, чем у более поздних спинозавров.

Ранние спинозавриды вели полуводный образ жизни, однако нет никаких доказательств, что это каким-либо образом отразилось на их мозге. Одно из объяснений состоит в том, что хищные предки спинозавров уже обладали мозгом и сенсорными адаптациями, подходящими для ловли рыбы. Этим динозаврам оставалось лишь развить морфологические адаптации, включая удлиненную форму и зубы.