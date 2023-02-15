Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:31, 15 февраля 2023Наука и техника

Реконструирован мозг двух спинозаврид

Journal of Anatomy: реконструирован мозг барионикса и цератозухопса

Изображение: Durbed / Wikimedia

Палеонтологи Университета Саутгемптона (Великобритания) и Университета штата Огайо (США) реконструировали мозг и внутреннее ухо двух спинозавров, что раскрыло новые подробности о том, как эти хищные динозавры взаимодействовали с окружающей средой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Anatomy.

Исследователи сканировали окаменелости двух спинозаврид — барионикса из Суррея и цератозухопса с острова Уайт, — живших 125 миллионов лет назад. Они реконструировали мягкие ткани мозга обоих ящеров и обнаружили, что обонятельные луковицы не были особо развиты, а слух был адаптирован к низкочастотным звукам. Те части мозга, что отвечали за поддержание положения головы и фиксации взгляда не добыче, возможно, были менее развиты, чем у более поздних спинозавров.

Ранние спинозавриды вели полуводный образ жизни, однако нет никаких доказательств, что это каким-либо образом отразилось на их мозге. Одно из объяснений состоит в том, что хищные предки спинозавров уже обладали мозгом и сенсорными адаптациями, подходящими для ловли рыбы. Этим динозаврам оставалось лишь развить морфологические адаптации, включая удлиненную форму и зубы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала причастного к диверсиям на Московской железной дороге агента СБУ
13-летняя школьница забеременела в Подмосковье
Игрок украинской команды рассказал о драке с футболистами российского клуба
СК начал проверку после избиения мигрантом сотрудницы Wildberries
В Госдуме перенесли пленарное заседание на 22 февраля
Боррель предложил вести переговоры по Украине и снабжать ее оружием одновременно
Названы условия для гарантированного получения шенгенской визы
Москвичи массово заинтересовались квартирами с мойками для лап
Тело российской школьницы нашли на крыше автомобиля
Появление объекта в форме шара в небе над Киевом объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.