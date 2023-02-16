Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл потери Украины в Соледаре

Боец ЧВК «Вагнер» Елизаров: потери Украины в Соледаре в семь раз превысили потери России

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», герой России Антон Елизаров с позывным Лотос, командующий штурмом Соледара, раскрыл потери украинских войск в городе. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, противник терял в шесть-семь раз больше живой силы, чем атакующая сторона.

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл личность командовавшего штурмом Соледара бойца с позывным Лотос. По словам Пригожина, под этим позывным скрывался Антон Олегович Елизаров. Бизнесмен отметил, что Елизаров — Герой России, ЛНР и ДНР.

После этого Лотос подробно рассказал, как штурмовики «Вагнера» вели бои за Соледар. Он отметил, что «штурм проходил буднично», так как для «Вагнера» городские бои являются одними из самых привычных. Также, по его словам, удалось взять в плен большое число украинских военных.

Город был взят под контроль в начале января 2023 года. 10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения «Вагнера». На следующий день ее основатель Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города.