В России заявили об угрозе потери управления стратегическими ядерными силами

Академия Можайского: в США создают средства выведения из строя российских спутников

В США ведутся работы по созданию боевых космических средств, позволяющих выводить из строя российские спутники и, как следствие, обеспечивать потерю контроля над российскими стратегическими ядерными силами. Заявление начальника Военно-космической академии Можайского генерал-майора Николая Нестечука приводит РИА Новости.

По его словам, некоторые образцы таких боевых систем уже разработаны американской стороной. «Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим космическим аппаратом и его выведение из строя, в любых условиях обстановки, в любой период», — сказал Нестечук в ходе круглого стола в Совете Федерации.

По его оценке, угрожающие российским спутникам боевые системы могут выводиться в составе группировок типа OneWeb или Starlink, а также многоразового корабля-носителя X-37B. «Это значит потерять управление, прежде всего, стратегическими ядерными силами, чего допустить нельзя», — допустил начальник.

В декабре 2021 года военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для вывода из строя спутников и является одним из эшелонов противокосмической обороны.