Рядом с главой Минздрава Турции взорвался обогреватель

Министр здравоохранения Турции и десятки врачей чуть не погибли при взрыве обогревателя

Министр здравоохранения Турции и десятки врачей чуть не погибли при взрыве уличного обогревателя в полевом госпитале Хатайя. Видео инцидента опубликовано Telegram-канале RT.

На кадрах видно, как глава Минздрава и группа медиков стоят вокруг небольшой печи, которая неожиданно взрывается и обдает присутствующих пламенем и раскаленными углями.

Ранее в Ростове-на-Дону мать и дочь погибли в пожаре после взрыва электросамоката в квартире. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на втором этаже. 39-летняя женщина погибла на месте, ее 16-летняя дочь была найдена в квартире без сознания, но скончалась по пути в больницу. 43-летнего главу семейства госпитализировали с ожогами второй и третей степени.

По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв электросамоката. Его накануне происшествия родители подарили дочери. Известно также, что семья недавно переехала из Луганской народной республики.