Россиянка с дочерью погибли в пожаре после взрыва электросамоката

В Ростове-на-Дону мать с дочерью погибли в пожаре после взрыва электросамоката

В Ростове-на-Дону мать и дочь погибли в пожаре после взрыва электросамоката в квартире, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на втором этаже. 39-летняя женщина погибла на месте, ее 16-летняя дочь была найдена в квартире без сознания, но скончалась по пути в больницу. Главу семейства, 43-летнего мужчину госпитализировали с ожогами второй и третей степени.

По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв электросамоката. Его накануне происшествия родители подарили дочери. Известно также, что семья недавно переехала из Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что в Москве после пожара в квартире жилого дома обнаружили тело 85-летней пенсионерки.