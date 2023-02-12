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19:24, 12 февраля 2023Россия

Россиянка с дочерью погибли в пожаре после взрыва электросамоката

В Ростове-на-Дону мать с дочерью погибли в пожаре после взрыва электросамоката

Фото: Shutterstock

В Ростове-на-Дону мать и дочь погибли в пожаре после взрыва электросамоката в квартире, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на втором этаже. 39-летняя женщина погибла на месте, ее 16-летняя дочь была найдена в квартире без сознания, но скончалась по пути в больницу. Главу семейства, 43-летнего мужчину госпитализировали с ожогами второй и третей степени.

По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв электросамоката. Его накануне происшествия родители подарили дочери. Известно также, что семья недавно переехала из Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что в Москве после пожара в квартире жилого дома обнаружили тело 85-летней пенсионерки.

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Илона Палей
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