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13:59, 12 февраля 2023Силовые структуры

Тело пенсионерки нашли после пожара в московской квартире

В Москве после пожара в квартире жилого дома обнаружили тело 85-летней пенсионерки
СюжетПожар в Москве:

Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве после пожара в квартире жилого дома на улице Маршала Тухачевского обнаружили тело 85-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии Ростова-на-Дону произошел пожар, в результате которого двое заключенных погибли, один был госпитализирован.

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Илона Палей
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