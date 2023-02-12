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Тело пенсионерки нашли после пожара в московской квартире
В Москве после пожара в квартире жилого дома обнаружили тело 85-летней пенсионеркиСюжетПожар в Москве:
В Москве после пожара в квартире жилого дома на улице Маршала Тухачевского обнаружили тело 85-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее сообщалось, что в исправительной колонии Ростова-на-Дону произошел пожар, в результате которого двое заключенных погибли, один был госпитализирован.