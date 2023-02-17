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15:18, 17 февраля 2023Наука и техника

Названы преимущества «Гиацинта-Б»

Российский артиллерист назвал малозаметность преимуществом пушки «Гиацинт-Б»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России показало кадры работы расчетов буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации. Наводчик орудия с позывным Сабит назвал преимущества этого орудия, пишут «Известия».

Отмечается, что артиллеристы наносят удары по боевой технике, позициям и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Максимальная дальность стрельбы орудия обычным снарядом — 27 километров. Огонь артиллерии корректируют беспилотники и расчеты артиллерийской разведки.

«Есть один плюс ее [пушки] ― она незаметна. Ее когда развернул, поставил, ее тяжело увидеть сверху», — сказал наводчик. По его словам, еще одним преимуществом орудия является доступность деталей. Расчет может своими силами отремонтировать «Гиацинт-Б».

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Пушку «Гиацинт-Б» приняли на вооружение в 1976 году. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 40 километров.

В декабре 2022 года военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что беспилотные летательные аппараты позволяют эффективно поражать цели даже буксируемыми пушками, которые считались устаревшими.

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Даниил Иринин
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