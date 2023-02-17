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16:04, 17 февраля 2023Мир

Кабмин одобрил денонсацию соглашения с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге

Кабмин России одобрил денонсацию соглашения с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Государственная Дума РФ / Globallookpress.com

Кабмин России одобрил предложение МИД о денонсации соглашения с Чехией об открытии генконсульства в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распоряжение, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь о соглашении от 5 ноября 2001 года. Теперь МИД России должен уведомить чешскую сторону о таком решении.

В феврале 2022 года правительство Чехии решило временно прекратить деятельность генконсульств страны в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Это произошло после начала военной операции России на Украине, которую власти Чехии наряду с рядом других стран осудили. Тогда же Чехия прекратила выдачу виз гражданам России.

Объясняя решение начать СВО, президент России Владимир Путин говорил, что операция стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.

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Виктория Кондратьева
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