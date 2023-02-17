Энн Хэтэуэй раскритиковали в сети за выход в свет в прозрачном платье

Актриса Энн Хэтэуэй посетила фестиваль в прозрачном платье и подверглась критике в сети

Американская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит Daily Mail.

40-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Она пришла ко мне», которая состоялась в рамках кинофестиваля в Берлине. На красной дорожке звезда появилась в платье, оформленном сеткой из кожаных бантов. При этом на размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань изделия просвечивает боди телесного цвета. Ее образ дополнили остроносые туфли на шпильке и кожаные черные перчатки выше локтя.

Читатели издания не оценили внешний вид актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Ужасное платье», «Это большой модный провал», «Она могла бы выглядеть прекрасно даже в мусорном мешке, но этот наряд намного хуже мусорного мешка», «Как бы звезды не хотели привлечь к себе внимание, но ходить в таком виде совершенно неуместно». «Кажется, она свернула не туда», — высказывались они.

В январе Энн Хэтэуэй показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. На размещенном в соцсетях фото актриса запечатлена лежащей на кровати. На ней надета рубашка белого цвета. На кадре также видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены.