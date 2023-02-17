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16:20, 17 февраля 2023Интернет и СМИ

Во Франции заявили о раздражении Зеленского из-за слов Макрона о России

Le Monde: Зеленского рассердило заявление Макрона о важности диалога с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского рассердили слова его французского коллеги Эммануэля Макрона о важности диалога с Россией. Об этом в статье для французской газеты Le Monde заявил колумнист Филипп Рикар, пишет РИА Новости.

Рикар отметил, что позиция Макрона по России за пределами Франции наверняка вызывает непонимание, особенно с учетом того, что иногда она оглашается «в неподходящий момент, подрывая только что прозвучавшие заявления о поддержке Украины». Утверждение о необходимости диалога с Россией вызвало раздражение не только у Зеленского, но и у самых убежденных сторонников Киева в Европе, добавил автор материала.

«Кроме того, слова Макрона о том, что ни в коем случае нельзя позволить Украине вступить в НАТО, сказанные им в декабре 2022 года, шокировали украинских чиновников, которые считают себя де-факто членами альянса», — указал колумнист.

Президент Франции в конце января заявил, что намерен продолжить дипломатию с Россией. При этом, по словам Макрона, его могли упрекать за такую позицию.

Перед этим французский лидер также посетовал на отсутствие в последние недели телефонных разговоров с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Франция продолжает поддерживать Украину, но также выступает за сохранение диалога Запада с Россией.

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Олег Давыдов
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