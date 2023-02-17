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14:32, 17 февраля 2023Силовые структуры

Пойманного ФСБ украинского диверсанта арестовали в Москве

В Москве суд арестовал подозреваемого в диверсиях на Московской железной дороге

Фото: Shutterstock

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу агента Службы безопасности Украины (СБУ) за причастность к двум диверсиям на объектах Московской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина арестован по ходатайству следствия на два месяца.

15 февраля ФСБ сообщила о задержании 46-летнего гражданина Украины, который приехал в Россию под видом беженца из Латвии. По указу куратора СБУ он в месяц приезда поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. У него изъяли средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с сотрудником СБУ.

На допросе мужчина заявил, что его заставили сотрудничать с СБУ под угрозой расправы с его дочерью, живущей в Виннице.

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Любовь Ширижик
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