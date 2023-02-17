МИД призвал планирующих рожать в Аргентине россиянок просчитывать риски

МИД: планирующим рожать в Аргентине россиянкам нужно следить за правовой стороной поездки

Гражданок России, собирающихся рожать в Аргентине, призвали заранее просчитывать все риски. Подобные рекомендации дали в МИД РФ, передает РИА Новости.

Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что россиянкам, планирующим посетить южноамериканскую страну с такими целями, нужно внимательно следить за правовой стороной данной поездки. «В частности, рекомендовали бы просчитать все возможные риски: удостовериться, что выбранный вами консультант действует в соответствии с аргентинским законодательством и заслуживает доверия», — добавили они.

В министерстве также напомнили, что россияне могут находиться на территории Аргентины без визы не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Поэтому на границе у соотечественников могут попросить предъявить обратный билет.

Ранее в феврале в Аргентине начались первые массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне 2022 года. Местные власти опасаются торговли людьми. Работники миграционной службы опросили уже более 350 беременных гражданок России.