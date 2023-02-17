Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:10, 17 февраля 2023Путешествия

МИД призвал планирующих рожать в Аргентине россиянок просчитывать риски

МИД: планирующим рожать в Аргентине россиянкам нужно следить за правовой стороной поездки

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Гражданок России, собирающихся рожать в Аргентине, призвали заранее просчитывать все риски. Подобные рекомендации дали в МИД РФ, передает РИА Новости.

Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что россиянкам, планирующим посетить южноамериканскую страну с такими целями, нужно внимательно следить за правовой стороной данной поездки. «В частности, рекомендовали бы просчитать все возможные риски: удостовериться, что выбранный вами консультант действует в соответствии с аргентинским законодательством и заслуживает доверия», — добавили они.

Материалы по теме:
«Прекрасная и нищая страна». Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
«Прекрасная и нищая страна».Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
29 апреля 2021
«На рынках покупают и рыбу, и женщин» Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
«На рынках покупают и рыбу, и женщин»Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
17 января 2022

В министерстве также напомнили, что россияне могут находиться на территории Аргентины без визы не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Поэтому на границе у соотечественников могут попросить предъявить обратный билет.

Ранее в феврале в Аргентине начались первые массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне 2022 года. Местные власти опасаются торговли людьми. Работники миграционной службы опросили уже более 350 беременных гражданок России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В МИД России ответили на заявление Нуланд о Крыме
Вероятность вступления США и Китая в войну из-за Тайваня оценили
Военный ВСУ пожаловался на работу танка вдвое старше его
Названы округа Москвы с большим интересом к новостройкам
МИД призвал планирующих рожать в Аргентине россиянок просчитывать риски
Девочка оставила в МФЦ записку с сообщением об изнасиловании
В МИД оценили призыв США к американцам покинуть Россию
Белоруссия исключила сифилис и COVID-19 из списка опасных заболеваний
В МИД России предупредили Бангладеш о последствиях присоединения к санкциям
Появились подробности о ребенке погибшей при крушении вертолета на Сахалине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.