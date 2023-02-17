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11:04, 17 февраля 2023Бывший СССР

В Баку увидели в миссии ЕС препятствие для нормализации отношений с Ереваном

В Баку заявили, что миссия ЕС может препятствовать нормализации отношений с Ереваном

Фото: Tigran Mehrabyan / Reuters

Отправка миссии Евросоюза (ЕС) к армяно-азербайджанской границе может стать препятствием для нормализации отношений между соседними странами. С таким заявлением в пятницу, 17 февраля, выступила спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова. Ее слова приводит РИА Новости.

В ходе заседания парламента Гафарова указала, что уже выражала свою позицию по данному вопросу на встречах в России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван передал Баку новые предложения по мирному договору.

О создании мониторинговой миссии Европейского союза (ЕС) в Армении (EUMA) стало известно 23 января. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, учреждение миссии на армянской территории открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе. Мандат EUMA рассчитан на два года. Миссия будет заниматься постоянным патрулированием и докладывать об обстановке Брюсселю.

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Варвара Кошечкина
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