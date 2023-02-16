Ереван передал Баку предложения по мирному договору

Премьер Армении заявил, что Ереван передал Баку новые предложения по мирному договору

Ереван передал Баку новые предложения по мирному договору. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на заседании правительства, передает РИА Новости.

Он отметил, что армянская сторона передала Азербайджану проект целостного документа со своими предложениями, уточнив, что его также получили сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

О разработке соответствующего проекта мирного договора ранее сообщал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он также добавил, что Ереван уделяет особое внимание выработке международного механизма, в рамках которого Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика будут обсуждать вопросы прав и безопасности армян в регионе.