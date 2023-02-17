Загадочное убийство туриста в пустыне 22-летней давности обросло новыми деталями

Полиция Австралии предположительно нашла останки британского туриста, убитого в 2001 году

Полиция Австралии, продолжающая искать захоронение британского туриста, убитого в пустыне на севере страны 22 года назад, предположительно нашла его останки. Об этом пишет Daily Mail.

Дело об убийстве Питера Фальконио (Peter Falconio) в 2001 году недавно обросло новыми деталями: полиция сообщила, что обнаружила неизвестные человеческие останки в сотне миль от места гибели британского туриста. Судебно-медицинские эксперты изучат фрагменты тела, используя ДНК и стоматологические данные путешественника.

Отмечается, что в сентябре 2022 года мать убитого туриста снова попросила «всех, у кого есть совесть», помочь ей найти останки сына — полиция получила наводку всего через несколько часов после того, как семья Фальконио предложила вознаграждение в один миллион долларов за информацию (75 миллионов рублей). Неизвестный свидетель вспомнил, что видел автомобиль, точно такой же, как у убийцы Питера, припаркованный «в странном месте» у водопропускной трубы и моста через 24 часа после преступления.

В 2001 году британский турист Питер Фальконио вместе со своей девушкой Джоан Лис (Joanne Lees) ехали в оранжевом фургоне по отдаленному шоссе Стюарт между городами Алис-Спрингс и Дарвин в Северной территории. Молодые люди попали в засаду наркоторговца Брэдли Мердока (Bradley Murdoch), который убил британца и похитил Лис. Позже девушке удалось сбежать, однако следов тела ее возлюбленного так и не нашли. Мердок отбывает пожизненный срок в тюрьме.

Ранее в январе в США на свободу вышел Альберт Ян Швейцер, который отсидел 23 года в тюрьме за чужое преступление. Адвокатам с помощью ДНК-теста удалось доказать невиновность мужчины.